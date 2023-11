Agresivní napadání z pozice moci konečně neprošlo: Jana Fabiánová se vyjádřila k odsouzení Dominika Feriho

Jana Fabiánová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Na soudní rozhodnutí reagovala i zpěvačka Jana Fabiánová. „Časy se mění a pozice moci se už nerovná možnosti agresivně napadat druhé a myslet si, že to projde. Pozice moci má člověka zavazovat k pomoci a ochraně slabších. Být v pozici moci znamená mít možnost více a lépe pomáhat měnit naši společnost. Pozice moci = služba druhým. Kdo to nechápe, nemá, podle mého názoru, v těchto pozicích co dělat,“ nechala se slyšet Fabiánová.

Ta byla první, která pro změnu upozornila na psychiatra Jana Cimického, který ji měl sexuálně napadnout v době, kdy byla jeho pacientkou. Následně se přihlásily na policii další ženy a Cimický byl obžalován ze znásilnění a vydírání. Soud měl případ začít projednávat 7. listopadu, ale Cimický žádá kvůli své hospitalizaci o odročení. Nedávno se měl údajně předávkovat léky s skončit ve vážném stavu v nemocnici. ■