Další vážná popálenina v MasterChefovi: Terku zasáhl rozpálený olej do obličeje, z výzvy musela odstoupit

Terka z MasterChefa musela odstoupit z výzvy. Zamířila do nemocnice na oddělení popálenin. TV Nova

A i tentokrát se potvrdilo, že vaření může být i pořádně nebezpečnou záležitostí. Po Aničce se tentokrát vážně popálila Terka.

„Stalo se to hned na začátku, asi u třetího langoše, který jsem dokončovala. Honza chtěl jeden ponořit v olejové vaně trošku víc a v tu chvíli mi vystříkl vařící olej přímo do obličeje. Nejdřív jsem byla v šoku a nevěděla jsem, co se stalo. Strašně mě pálilo oko a celá tvář. Tak mě zdravotnice vytáhla ven z placu, oko mi vypláchla, tvář namazala gelem na popáleniny a začalo se ledovat,“ svěřila se Terka v citaci, kterou redakci Super.cz poskytla televize Nova s tím, že prý měla štěstí, že měla v oku kontaktní čočku, jinak by to mohlo dopadnout hůř.

A ač se chtěla k vaření vrátit, věděla, že není možné pokračovat.

„Odstoupila jsem. Bylo mi řečeno, že musíme jet do nemocnice na oddělení popálenin, kam jsme okamžitě odjeli. O oko jsem se nebála, věděla jsem, že vidím, ale v okolí a na tváři jsem měla rudé fleky od kapek oleje. Trochu jsem se bála, že když mě dobře neošetří, tak můžu mít následky. Pan doktor mě ale nakonec uklidnil, že když budu dodržovat nějaký postup a léky, tak bude vše v pořádku. Naštěstí opravdu bylo a je, za což jsem moc šťastná,“ dodala Terka.

Zmíněné odstoupení se týká této konkrétní výzvy, v soutěži setrvala. ■