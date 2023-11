Princezna Kate mokla bez deštníku, ale smích ji rozhodně nepřešel: Mezi tatínky a dětmi se skvěle bavila!

Princezna Kate vyrazila ven s tatínky a jejich dětmi... Profimedia.cz

Princezna Kate (41) se v rámci kampaně Shaping Us na podporu raného dětství ve středu vydala do čtvrti Arnos Grove na severu Londýna, kde se nachází komunita pro tatínky a jejich děti Dadvengers. Princezna jim svou návštěvou zpříjemnila den, když všichni společně vyrazili do místního parku.