Mohla přijít rovnou nahá: NeVyVolená Eva už nemá na těle skoro žádné místo bez plastiky a nebojí se to ukázat

Eva se netají tím, že je milovnicí plastických operací a vypadá díky nim úplně jinak než před lety na obrazovce. "Mám o polovinu menší nos, naopak větší rty. Nechala jsem si třikrát udělat prsa. Vlasy mám prodloužené a řasy také. Ale mám pořád svoje srdce," vypočítala na party.

Jediné, s čím ještě váhá, je zvětšení zadečku. "Ale asi by mi o něco větší slušel," míní Feuereislová s tím, že by ale do zadku nechtěla voperovat výplně. "Asi bych si tam spíš nechala dát vlastní tuk," přemýšlela. ■