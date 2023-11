Vinen! Někdejšího poslance a miláčka sociálních sítí Dominika Feriho soud posílá na 3 roky za mříže

Dominik Feri Foto: Petr Hloušek, Právo

Státní zástupkyně pro bývalého poslance TOP 09 navrhla nepodmíněný tříletý trest vězení. Zástupkyně poškozených žádala trest šest let vězení, tedy přibližně v polovině trestní sazby.

Podle obžaloby se první skutek stal v březnu 2016 ve Feriho bytě, kde se pokoušel tehdy sedmnáctiletou dívku líbat a osahávat, přestože mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje.

Obžaloba tvrdila, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“. Následně s ní měl provádět různé sexuální praktiky. Feri takové jednání u soudu razantně odmítl: „Že bych někomu dal něco do pití, je extrémně nechutné.“

V druhém případě se měl exposlanec dopustit pohlavního styku bez souhlasu. Feri nepopřel, že měl se ženou sex, podle něj ale byl dobrovolný. Třetí incident se podle obžaloby stal v roce 2018, kdy si Feri pozval večer do Poslanecké sněmovny ženu, která se ucházela o pracovní stáž. Podle obžaloby ji v kuchyňce začal osahávat a snažil se ji líbat. Feri uvedl, že dotyčná s jeho konáním souhlasila.

Sedmadvacetiletý absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy všechny body obžaloby popřel. Podle jeho obhájkyně Zuzany Smítkové je v celé kauze jediným poškozeným on sám. „Jediným skutečným poškozeným v tomto řízení je pan obžalovaný. Jeho zničená politická kariéra, osobní život, dobré jméno,“ řekla v úterý u soudu Smítková. Opakovaně připomínala, že jde o mediální lynč.

Nicméně v prohlášení, které Feri vydal v květnu roku 2021, napsal: „Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání, než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak.“

Mladé ženy se podle Adély Hořejší, zmocněnkyně obětí, potýkají s traumaty. Zdůraznila také, že jejich rozvoj a budoucí kariéry byly znásilněním narušeny. „Znalci uvedli, že existuje riziko, že se u některých obětí trauma nikdy nezastaví. Projevy oběti odpovídají znásilnění,“ uvedla.

Kdysi miláček sociálních sítí a instagramový influencer se ve své závěrečné řeči u soudu ohradil proti tvrzení žalobkyně, že neprojevil dostatečnou sebereflexi. „Nemohu se omlouvat za něco, co se nestalo,“ sdělil.

Letos v dubnu u soudu popřel, že by v inkriminovaném období užíval drogy. V Praze tehdy velmi mladý teplický radní ale údajně žil velmi společensky. Zábava na jednu noc pro něj nebyla výjimečná. „Pro mě ten večer byl další z desítek. Pro mě to byl standardní večer. Nepamatuji se tudíž, co se ten večer stalo,“ uvedl například k večeru strávenému s tehdy nezletilou poškozenou.

Dominik Feri se narodil v Kadani do křesťanské rodiny. Předky má v Etiopii. Policisté ho začali prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Publikaci článku Feriho obhájkyně spojila s volbami do Poslanecké sněmovny ČR, které se konaly na podzim téhož roku.

Po zveřejnění výpovědí žen rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v nadcházejících sněmovních volbách. Ukončil rovněž členství v TOP 09.

Loni v květnu skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním, případem se zabývali kriminalisté. ■