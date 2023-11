Slavný americký rapper na sebe strhl lavinu hejtů za halloweenský kostým. Převlékl se za použitý tampon!

Lil Nas X Profimedia.cz

Je s podivem, jak americký rapper přišel zrovna na tento nápad. Lil Nas X je sice známý svými bizarními outfity, ztvárnit použitý tampon je ovšem něco zcela mimořádného. Queer umělec, který má na svém účtu na sociální síti téměř dvanáct milionů fanoušků, zvolil k vestě značící použitý tampon bílé kozačky na vysokém podpatku a platinovou paruku. Na videu, které vzniklo, se rapper prochází směrem od namalované vagíny a v ruce svírá bílý provaz, značící šňůrku patřící k hygienické pomůcce.

Jeho kostým sklidil velmi rozporuplné reakce. Zatímco spousta fanoušků rappera chválila za originální nápad, dočkal se i velkého množství negativních komentářů hlavně od žen za to, že „zlehčil“ problémy, které je ovlivňují. „Lil nas x oblečený jako zakrvácený tampon je ta nejnepříjemnější věc, jakou jsem dnes večer viděla. Nedělá nic jiného, než že romantizuje věci, které ženám působí bolest,“ napsala jedna. „Gayové si často myslí, že se mohou pouštět do věcí, aniž by si uvědomili, že mohou být stejně misogynní... Není na cis mužích, aby zlehčovali věci jako je tato,“ píše jiná. „Jako žena se cítím nerespektována jeho činy. Lil nas x už pro mě neexistuje,“ reaguje třetí. Tak snad rapperovi radost z jeho kostýmu za nějaké to snížení počtu sledujících stála. ■