Taťána Kuchařová prozradila velikost svého oblečení: Šaty, které oblékla při vítězství v Miss World, už by jí nebyly

Šaty, které oblékla při vítězství v Miss World, by už Táně Kuchařové nebyly. Super.cz

"S Lili své nadace podporujeme navzájem, a zároveň ráda třídím své věci, nedělá mi dobře, když mi praskají skříně ve švech. Zbavovat se věcí tímto způsobem dává smysl," míní Kuchařová, která přinesla zejména letní kousky, které vyřadila. Dámy nemusejí mít strach, že by jim její věci nebyly, nemá žádné ultra malé kousky. "V létě, když je čas zmrzliny, tak je to M, když přijde podzimní shon, tak velikost S. V konfekci je to 36 až 38, teď se navíc všechno nosí over size, tak můžete být úplně v klidu," prozradila.

"Vyřazuji kousky, které už se mi nehodí nebo jsem je měla na sobě dvakrát nebo třikrát. Víckrát to tady v Praze nejde, aby mě nepomluvili, že nemám co na sebe. Ale věci recykluju, z pár kousků se dá udělat patnáct nebo dvacet outfitů," vysvětlovala. "A čím jsem starší, tím menší problém mám se věcí zbavovat. Už to nemám tak, že tuhle sukni mám od patnácti a nechci ji dát z ruky," dodala.

Nás zajímalo, co se vlastně stalo s jejími šaty, v nichž vyhrála před sedmnácti lety Miss World. A tady se verze liší. Podle jedné je vydražila právě Lilia Khousnoutdinová. "Koupila jsem je asi před dvanácti lety, když končil obchod Taiza. Mám v nich dokonce fotky, tehdy jsem byla asi tři měsíce těhotná. A mám je stále," tvrdila Lili.

Táně ovšem její kamarád z New Yorku tvrdí, že tyto šaty vydražil on. "Tak možná existuje kopie," krčila Táňa rameny. A byly by jí ještě vůbec? "To by mě samotnou zajímalo. Minimálně přes prsa by mi byly určitě velké. Vůbec nechápu, kam jsem to dala," tázavě se zahleděla na svůj dekolt. ■