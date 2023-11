Šestnáct dní v měsíci musí dávat dceru Jaromíru Soukupovi! Agáta Hanychová otevřeně promluvila o tom, jak to snáší

Šestnáct dní v měsíci musí dávat dceru Soukupovi! Agáta otevřeně promluvila, jak to snáší Super.cz

Jak to Agáta zvládá? "Je to šestnáct dní v měsíci. Je to strašně těžký. Pocity smutku ze mě myslím na Istagramu jdou. Je to vidět," řekla Super.cz influencerka, která v pondělí sdílela píseň, která v překladu do slušnosti znaměná jdi někam.

Nebylo to prý adresováno Soukupovi, jak si většina lidí myslela. "Písničku používám dva měsíce velmi často, ale není to směřované na Jaromíra. To bych neudělala, je to otec Rózy. Je to k mojí náladě, jak se zrovna cítím," dodala.

Čím dál více Agáta sdílí rodinný život se staronovým partnerem Mirkem Dopitou, se kterým se dala dohromady po rozchodu s mediálním magnátem. Dopita je otcem jejího dvanáctiletého syna Kryšpína.

Žije s nimi ve společné domácnosti? "Mirek u nás nebydlí, občas u nás je. Nemůžu říct, že jsem bláznivě zamilovaná. Já jsem ráda, že mi se vším pomáhá, cítím se bezpečně," vysvětlila Hanychová na párty, kam dorazila s Dopitovou sestrou Janou.

"Připravovaly jsme se na tuto akci dlouho, dva týdny jsme googlovaly různé outfity. Vlasy nám dělala Jana Dopitová, ségra Míry. S Janou mám úžasný vztah. Sama vše koupila za vlastní peníze a udělala si s námi krásné odpoledne a pletla copánky," dodala. ■