Hvězda StarDance Tereza Mašková ukázala holá záda: Má na nich obří tetování!

"Je to moje pýcha. Měla jsem tetování mezi lopatkami, nechala jsem ho protáhnout. Mám ho prodloužené. Bolelo to strašně, byly to tři hodiny teroru," prozradila o ozdobě svého těla zpěvačka.

Co přesně si nechala vytetovat? "Mám tam berana, své znamení, kolem jsou ornamenty, které jsou nápadem mé tatérky. Nechala jsem jí volnou ruku," vysvětluje Tereza.

Hvězdy StarDance ztrácejí tvrdými tréninky na váze, se zpěvaččiným tetováním to ale nijak nehnulo.

"Zatím drží. Je tam, kde má být, a doufám, že to tak i zůstane," směje se s tím, že se naopak bojí, až StarDance opustí, aby nepřibrala a nepřišel jojo efekt. "Aby se mi to tetování pak neroztáhlo po celých zádech," dodala Tereza Mašková. ■