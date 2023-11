Rozchod se Soukupem Agátu zničil více, než tvrdila. Kvůli pocitu nízkého sebevědomí musela na terapii

Agáta Hanychová Herminapress

Agáta Hanychová (38) působí, že je sebevědomá a dokáže jít ze vztahu do vztahu, okamžitě se zamilovat, odmilovat a jít dál. Nyní ale překvapila širokou veřejnost, když v průběhu živého vysílání na Instagramu se svou terapeutkou Evelínou Hettnerovou přiznala, že má problémy se chválit. Řeč padla také na to, že má sebevědomí na bodu mrazu.

Může za to prý především její bývalý partner a otec její dcery Rozárky Jaromír Soukup (54). „Agáto, já se teď u tebe cítím líp, než když jsi byla s předchozím partnerem. Pořád jsi říkala, že je ti blbě, byla jsi v takové křeči a teď vůbec,“ řekla Agátě veřejně její terapeutka.

„Já už jsem chtěla mít klid. Je to prostě tak, že když něco fakt chcete, tak si to přivoláte,“ reagovala Agáta a zároveň si při dalším dotazu od divačky rýpla do bývalého. „Jak se nesložit u rozvodu s manipulátorem? To není můj dotaz, já za něj naštěstí nebyla vdaná,“ vtipkovala modelka na Soukupovu adresu.

Agáta také přiznala, že poté, co se vrátila k otci svého syna Mirku Dopitovi (39), lidé okamžitě začali na tento nový pár vsázet. „Lidé tipují, zdali se vezmeme v roce 2024, nebo pak další rok anebo že si nakonec vezmu Jaromíra Soukupa,“ řekla Agáta veřejně.

Modelka také dostala od terapeutky radu, že k překonání rozchodu s bývalým jí také pomůže více se chválit. "Já dělám věci, který mi přijdou normální za ten den, že to je potřeba a né že bych se za to měla chválit," reagovala Agáta. Poté si zhodnotila své činy od nuly do desítky a dala si známku pět. ■