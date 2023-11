Rozčilená Berenika Kohoutová: Zloděj jí z auta ukradl značkovou kabelku za více než 70 tisíc korun!

Berenika Kohoutová Michaela Feuereislová

Šok zažila herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová (32). Někdo jí z auta ukradl luxusní kabelku za více než 70 tisíc korun. Stalo se to během jejích schůzek a nákupu potravin v supermarketu.

„Neměla jsem tu kabelku jako lákadlo pro zloděje na přední sedačce. Měla jsem ji v kufru a dala jsem ji tam v garáži, takže ten člověk, který ji ukradl buď na Jiřáku nebo Míráku, kde jsem měla zastávky, nemohl vědět, že je v kufru tak drahá kabelka,“ popsala Berenika nešťastnou událost.

Sama stále přemýšlí, jak k této krádeži mohlo dojít. „Buď jsem nezamkla, což se mi nikdy nestává, ale jsem teď velmi upracovaná. Tak je to teoreticky možné. Měla jsem to v kufru. Kufr byl navíc zatažený a ten člověk tu kabelku dal do papírové tašky z potravin a odešel s ní,“ smutní herečka.

Červeno-bílá značková kabelka navíc není k dostání na našem území. Berenika si ji objednávala z USA. Podle stránky prodejce vyjde v přepočtu na 73 500 Kč. Díky svému výraznému designu je i nepřehlédnutelná. Berenika proto prosí, kdybyste tento její kousek na někom viděli nebo kabelku dokonce našli, kontaktujte ji. Pro nálezce nabízí finanční odměnu.

