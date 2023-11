A.N.D.U.L.A je single: Krásná influencerka přiznala rozchod v nejoriginálnějším halloweenském kostýmu

Úspěšná česká influencerka A.N.D.U.L.A byla na halloweenské party středem pozornosti. Super.cz

Známá kráska nevynesla žádný sexy kostýmek, který by zaváněl erotikou, jak je u spousty lidí běžné. Naopak se zahalila do velké zářivě oranžové dýně.

„Já jsem využila svého kostýmu a nikdo mě za to neodsoudí. Říkala jsem si, že to pojmu originálně, protože malý a nenápadný lidi by na sebe měli upozorňovat aspoň oděvem,“ svěřila se Aneta pro Super.cz na halloweenské party.

O kostýmek nebyl ochuzený ani její syn Patrik, který dělal parádu ve školce.

„Páťa chodí do anglické školky, kde je to hodně multikulturní, takže tam slaví po americku a byl tam ten pravý Halloween, takže si to užil jako kostra. Včera jsme si ty kostýmy zkoušeli a byla to sranda,“ prozradila Aneta, která na akci vyrazila se svým dobrým kamarádem.

Je to už pár měsíců, co se Aneta objevila ve společnosti se svou novou známostí. Jak už to tak ale v životě bývá, lásce člověk neporučí, a každý se nakonec vydal svou vlastní cestou.

„Není tu se mnou a už nejsme partneři. To si tak osud někdy vyřeší sám,“ prozradila jedna z nejúspěšnějších českých influencerek se slovy, že se má jinak dobře. „Mám se fajn, plány jsou hlavně v dnešní době přežít, ale jinak je všechno v pořádku,“ dodala spokojeně. ■