Takhle vypadá seriálová dcera Lindy Rybové jako princezna: Půvabná Sára má strach z reakcí diváků na vánoční pohádku

Sára Korbelová ztvární ve vánoční pohádce roli princezny Super.cz

"Je to velká zodpovědnost, a čím víc se to blíží, tím víc pociťuji, jak na tom hodně lidem záleží. Jsem nervóznější a nervóznější," přiznala Super.cz Sára, která má sama nejraději starší pohádky jako Šíleně smutná princezna a Jak se budí princezny. "Moderní pohádky mě baví taky, ale myslím si, že každý to má tak, že pro věci, se kterými vyrůstal, má v srdci speciální místo," míní mladá herečka, která v našem videu popsala také to, jak budou její letošní Vánoce probíhat.

Probrali jsme i natáčení a její princeznovské kostýmy. Musela nosit i korzet. "Není to asi ta nejpohodlnější věc na světě, ale dala jsem to. Myslím, že třeba Sabina Remundová měla mnohem nepraktičtější kostým než já," naznačila, co mohou na Štědrý den diváci České televize vidět. ■