Perličky z kultovního filmu Obecná škola: Pidi role pro slavné kolegy i neúspěšně oslovený Václav Klaus

Václav Jakoubek a Radoslav Budáč ve filmu Obecná škola Foto: Copyright NFA, Obecná škola, Jan Svěrák, 1991

Co o filmu možná nevíte

Je známo, že roli otce Součka ztvárnil Zdeněk Svěrák. Zajímavé je, že ten ji původně psal na tělo Oldřichu Vlachovi. Hlavním hrdinou příběhu je malý Eda Souček, kterého ztvárnil tehdy desetiletý Václav Jakoubek. Ten byl vybrán v konkurzu z více než 1200 dětí. Edovým částečným předobrazem byl sám Zdeněk Svěrák.

„Školák Eda, to jsem s k o r o já. To ,skoro’ vysaďte, prosím, proloženě, protože scénář Obecné školy je mozaikou složenou nejen z toho, co jsem zažil, ale i z toho, co jsem zažít chtěl, co mi vyprávěli jiní a co jsem si jako autor musel přimyslet, aby to pasovalo do sebe a mělo to nějakou klenbu,“ řekl Zdeněk Svěrák v rozhovoru pro časopis Kino (č. 18) z roku 1991.

Edovým nejlepším kamarádem byl ve filmu Tonda Čejka (Radoslav Budáč). Volnou inspirací byl Svěrákovi jeho kamarád z dětství Bořivoj Penc – ten ale naštěstí nepřišel o prsty na ruce.

Postavu ředitele školy měl původně hrát Marián Labuda, který však dal přednost jinému projektu, a byl proto nahrazen Rudolfem Hrušínským.

Návrat Jana Třísky

Obecná škola však znamenala především návrat Jana Třísky do českého filmu po třináctileté odmlce, způsobené jeho emigrací do Spojených států. Zdeněk Svěrák k jeho výkonu uvedl: „Já, když dneska vzpomínám na svého učitele, podle kterého jsem napsal Igora Hnízda, už si ho neumím představit, Tříska mi ho přebil. Když vzpomínám na dětství, tak mě učí Tříska.“

Tím učitelem byl Václav Mejstřík, který do obecné školy na Slatinách skutečně přešel z trestu. V Obecné škole si zahrála i Třískova žena Karla Chadimová. Ztvárnila poštovní úřednici, která téměř se slzou v oku poslouchá, jak kluci čtou do telefonu Hnízdův vzkaz mladé kolegyni. Hlas jí propůjčila Zlata Adamovská. Pošta nebyla v Benešově, ale v Praze v Příčné ulici.

Slavní kolegové

Režisér Jan Svěrák do filmu obsadil tři slavné kolegy, a to Karla Kachyňu jako školního inspektora, Jiřího Menzela, který ztvárnil gynekologa, a Irenu Pavláskovou do role sexuchtivé paní tramvajákové. Ve filmu je scéna, kdy paní Součková v podání Libuše Šafránkové cituje manželovi, co o něm řekl Chroust. On vypění a začne Chrousta hanit, že jim špatně vymaloval byt. Malíře Chrousta sice nespatříme, ale Ladislav Chroust byl druhým kameramanem a zahrál si i malou roli dispečera Skokana (namluvil ho Jan Hraběta).

Pro jednu z menších rolí poštovního úředníka oslovil Jan Svěrák dokonce i Václava Klause, který byl tehdy ministrem financí. Ve své roli měl říct jen: „Zaplatili?“ Na Svěrákům dotaz ale neodpověděl. ■