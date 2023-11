Co na ni říkáte? Tato sexy blondýna dobyla italský filmový průmysl. Teď její herectví mohou ohodnotit i čeští diváci

Blonďatá slovenská herečka dobyla Itálii, teď se představuje českým divákům. Super.cz

„Není to úplně poprvé, co mě čeští diváci mohou vidět. Na Voyo nedávno vyšla Vědma, kde hraji, takže v Čechách jsem už točila,“ svěřila se Super.cz. My si s Antónií povídali na premiéře filmu Terezín: Láska za zdí, kde hraje jednu z hlavních rolí. „Toto je samozřejmě něco jiného než Vědma. Jiný film a příběh. Doufám, že se to bude líbit. Když se mi režisér ozval, zdali chci být součástí tohoto filmu, tak jsem byla velmi polichocena a hrdá.“

A jak se jí jako herečce působí v Itálii? „Já už tam hraji dvacet let, byla jsem mladá, když jsem v Itálii začala pracovat. Italští herci jsou úžasní, ta Commedia all'italiana je úplně jiná. Herci mají jiný humor než ti čeští a slovenští. Když točím tady, tak si musím dávat pozor na ruce, protože v Itálii hodně při herectví gestikulujeme pomocí rukou,“ smála se.

Mezi Itálii a Slovenskem by si ale vybrat nedokázala. „Já myslím, že nemám domov. Já jsem cestoval. Ty kořeny mám na Slovensku, ale srdce je v Itálii. Dlouho tam žiji. Je to krajina, kterou miluji, mám tam dceru. Ale neuměla bych se rozhodnout mezi těmi zeměmi. Jsem doma vždy tam, kde jsem,“ vysvětlila.

Dceru ale slovensky nenaučila. „Ona neumí, protože nechtěla mluvit. Vždy říkala, že by nám otec nerozuměl, a tak se vůči tomu zapřela. Teď jako dospělá už trochu rozumí, ale nemluví,“ dodala Antónia Lišková. ■