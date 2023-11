Dámou i v devadesáti na pláži! Seriálovou Alexis z Dynastie si na Barbadosu vodil o 32 let mladší manžel

Herečtí manželé jsou spolu šťastní už více než dvacet let. Profimedia.cz

Do rodiště zpěvačky Rihanny vyrazili v uplynulých dnech herečtí manželé Joan Collins (90) a Percy Gibson (58). Aby pláchli z pochmurné Anglie a načerpali novou energii a trochu vitaminu D ze slunečních paprsků, směřovaly jejich kroky rovnou na pláž, kde si udělali pohodičku jaksepatří...

Legendární herečka, již si nejspíš mnozí vybaví jako potvoru Alexis ze seriálu Dynastie, který byl v 80. letech společně s Dallasem velkým hitem, vypadá na svůj věk neuvěřitelně. Navíc si i na pláži dává záležet, aby byla za všech okolností dámou. Však ji její manžel také neustále opečovává a Joan si tak může stále připadat jako královna.

Karibské klima očividně oběma svědčí a manželé se zdáli být i po více než dvou společných dekádách stále zamilovaní. Herečka, jež nedávno vydala své memoáry s názvem „Behind The Shoulder Pads“ si užívala dovolenou v bílých plavkách, u nichž si i sundala ramínka, aby si rovnoměrně opálila dekolt. Joan má totiž stále v oblibě modely bez ramínek. V jednom takovém dokonce slavila v létě devadesátiny.

Collins našla manželské štěstí až na pátý pokus. Předešlé čtyři svazky s Maxwellem Reedem, Anthonym Newlym, Ronaldem S. Kassem a Peterem Holmem jí nevyšly, ale s hercem, který je o úctyhodných 32 let mladší než ona, jim to klape už jednadvacet let! ■