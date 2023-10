„Byli jsme víc než kolegové. Jsme rodina.“ Zdrcené hvězdy Přátel daly první vyjádření ke smrti Matthewa Perryho (✝54)

Hlavní herci z Přátel se podělili o své pocity po smrti Matthewa Perryho. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Smrt Matthewa Perryho zasáhla celý svět. Je jen málo lidí, kteří by neznali příběhy šestice přátel, kteří se občas nemohou vystát, zároveň se ale milují a udělali by pro sebe první poslední. Seriál se vysílal ve více než sto zemích od roku 1994 do roku 2004. Je jasné, že za deset let se mezi herci vytvořilo velmi silné pouto a i po skončení natáčení zůstali skutečnými přáteli. Nejblíže měl herec k Rachel neboli Jennifer Aniston (54).

Ta byla v době natáčení dle slov Perryho první, která mu otevřeně řekla, že ostatní vědí, že pije, což pro něj prý byl děsivý moment. Zároveň to ale byla právě ona, která s ním udržovala vztah během všech jeho vzestupů a pádů a zajímala se o něj celé roky po konci natáčení. „Byla tou, která se zajímala nejvíc. Víte, jsem jí za to opravdu vděčný,“ řekl Matthew v říjnu roku 2022 v rozhovoru s Diane Sawyer.

Teď ale Přátelé nechali zveřejnit vyjádření všech pěti zbylých členů, a to v magazínu People. „Všichni jsme naprosto zničeni ztrátou Matthewa. Byli jsme víc než jen kolegové. Jsme rodina,“ vyjádřili se Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox a Matt LeBlanc. „Je toho tolik, co bychom mohli říct, ale teď si musíme dát čas na truchlení a zpracování této nedozírné ztráty. Časem řekneme víc, jak a kdy budeme moci. Prozatím jsou naše myšlenky a láska s Mattyho rodinou, jeho přáteli a všemi z celého světa, kteří ho měli rádi.“

Perry byl nalezen mrtvý v sobotu ve vířivce ve svém domě v Los Angeles po zjevném utonutí. Bylo mu 54 let. ■