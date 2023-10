Fanynky Channinga Tatuma smutní: Jejich idol se bude ženit! Na ruce Zoë Kravitz už se třpytí obří diamantový prsten

Channing Tatum a Zoë Kravitz ve svých kostýmech na halloweenskou party... Profimedia.cz

Slavná dvojka se na party, již uspořádala modelka Kendall Jenner, nechala inspirovat slavným filmem Romana Polanského Rosemary má děťátko podle stejnojmenné knižní předlohy od Iry Levin.

Podle několika zdrojů magazínu People se měl Channing vyslovit a dceru zpěváka Lennyho Kravitze a herečky Lisy Bonet skutečně požádat o ruku. Jelikož si ovšem pár střeží své soukromí, žádné velké oznamování a dokonce ani zmínku na sociálních sítích asi nikdo ani nemohl čekat.

Dvojice se poprvé setkala během natáčení snímku LEGO® Batman film v roce 2017, ale tou dobou měl každý jiný vztah. Zajiskřilo to mezi nimi až o čtyři roky později při další spolupráci, a to na thrilleru Pussy Island, který má být režisérským debutem Kravitz, která do hlavní role obsadila právě Channinga.

Pokud skutečně dojde i na vdavky, pro Kravitz půjde o první svatbu, zatímco pro Tatuma o druhou. S exmanželkou Jennou Dewan byl ženatý deset let až do roku 2019 a počali spolu dceru Everly. Po jejich rozvodu herec tvořil pár ještě se zpěvačkou Jessie J. ■