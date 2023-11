Ex Lucie Vondráčkové se konečně odstěhuje z bytu se sprcháčem v kuchyni: Potřebuje prostor pro dalšího potomka

Petr Vojnar, který čeká druhé dítě, se odstěhuje z bytu se sprcháčem v kuchyni. Super.cz

"Druhé dítě jsem si přál už dlouho, zadařilo se a vypadá to, že termín porodu má být v dubnu. Jestli to bude kluk, nebo holčička, ještě nevíme. Na ultrazvuku byl vidět jen zadeček," řekl Super.cz Petr. Ten díky tomu, že se jeho rodina rozroste, konečně plánuje stěhování. Nad tím, že žije v bytě se sprchovým koutem v kuchyni, jsme se ostatně už pozastavovali.

"Vždycky jsem říkal, že až bude potřeba, pořídím větší byt. A ta potřeba za chviličku bude. Půjdeme do většího a rozumnějšího, ostatně Sébovi už bude v tu dobu sedm, tak bude potřebovat vlastní pokojíček," ujistil nás Petr.

Hypotéku by prý ve svém věku už nedostal. Větší byt si buď pronajmou nebo koupí, záleží na cenách na trhu.

O to, že by neuživil rozšiřující se rodinu a nezaplatil bydlení, prý strach nemá. Vedle moderování mu vydělává i Akademie sebevědomého řečníka, kterou na začátku roku založil. "Je to žádané a oblíbené téma, funguje to dobře, takže s penězi nemám problém a neměl jsem ho nikdy," vysvětlil a v našem videu jsme probrali i téma potenciální svatby. ■