Dcera Jiřího a Petry Paroubkových slaví 14. narozeniny: Jaký nejdražší dárek si Margarita přála?

"Už je to velká slečna a je vysoká jako já. O víkendu po plaveckých závodech plánujeme oslavu jejích narozenin," řekla nám Petra, když jsme je s dcerou den před jejími čtrnáctými narozeninami potkali na setkání s vyřezáváním ozdobných dýní.

To, že by si Margarita přála drahé dárky, vyloučila. "Sama si říká, co by si přála, tak už to velká překvapení nebývají, ale ona je velmi skromná. Musím pozorně sledovat, co se jí líbí, a když to dostane a nečeká to, má velkou radost," svěřila.

A jaký dárek to například byl? "Karbonové plavky k Vánocům. Řekla, že je nepotřebuje, ale pak byla strašně ráda, když je dostala. Jsou totiž hodně drahé," prozradila Petra. Plavky s karbonovým vláknem určené pro závodní plavání stojí i dost přes deset tisíc korun.

Petra nám v rozhovoru mezi dlabáním dýní, kde se sešly i známé tváře z českého šoubyznysu, které můžete vidět v naší fotogalerii, prozradila, čemu se teď věnuje ona sama. "Dělám marketing a public relations. Už jsem něco podobného dělala ve své firmě, když jsem měla vydavatelství, pomáhala jsem i exmanželovi s kampaní, tak to z toho plynule vzešlo. Píšu články a dělám základní denní agendy," upřesnila. ■