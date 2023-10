„Krása střídá nádheru, turban vám sluší.“ Anna Slováčková s nemocí bojuje s úsměvem na rtech, fanoušky oslnila vzhledem

Anna Julie Slováčková se svými sledujícími sdílí smutné i veselé okamžiky ze života. Foto: archiv A. Slováčkové

Dcera Felixe Slováčka a Dády Patrasové se pro mnohé lidi stala hnacím motorem v boji s těžkými nemocemi. Zpěvačka se nebojí říct nahlas, co si myslí, jak jí je, a nebojí se ukázat, jak vypadá, když jí není dobře. „Nedávno jsem dostala v jednom rozhovoru otázku, jaké jsou moje plány do budoucna. Ha! Ty vám mile ráda všechny řeknu, myslela jsem si, ale pak seděla jak přikovaná a najednou vůbec nevěděla, co říct... Nic. Nula. Žádná vidina. A teď vlastně by se spousta lidí mohla vyděsit, že to je přece v mojí situaci třeba špatně a že musím nahlížet do budoucnosti s nějakou vidinou a tak… Ale víte, na co jsem přišla? Že je mi tak zatraceně dobře. Nemám žádnej stres a napětí, že mi to zase nevyjde, že všechno bude jinak. Prostě jsem tady a teď a odmítám se nervovat z toho, co bude zítra. Ono nějak bude. A bude dobře, protože v to jediné věřím,“ svěřila se nedávno na sociální síti.

Jen o den později své sledující rozplakala videem, na kterém neudržela slzy po přečtení osobního dopisu od její oblíbené firmy prodávající cereálie. A poslední víkend odjela od všeho stresu na chalupu, kde fotila všechno, co zjitřilo její emoce. Snímky sdílela v příspěvku, kterému dominovalo selfie, na kterém je zpěvačka krásně nalíčená a na hlavě má turban. „Aničko ty fotky jsou přenádherný. Přeji vám hodně sil a duševní pohodu,“ napsala jedna sledující. „Krásné fotky a vy jste také krásná,“ přidala se druhá. „Krása střídá nádheru. Neskutečně vám sluší ten turban,“ přidává se třetí.

Lidé přejí Aničce hlavně brzké uzdravení, někteří jí dávají najevo i to, že jim pomáhá překonat těžké období. „Holčičko zlatá, přeji hodně sil a štěstí. Začínáme stejný souboj s maminy rakovinou plic, tak se budu modlit za vás obě,“ svěřila se jedna sledující. Nezbývá než popřát, aby takových usměvavých chvil bylo pro Aničku i další lidi bojující s těžkými nemocemi v budoucnu co nejvíce. ■