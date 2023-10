Při vší úctě, příště lépe, paní ministryně. Bývalá moderátorka Markízy se už stihla mezinárodně znemožnit

Martina Šimkovičová Foto: TASR/Profimedia

„Ze své pozice čelného představitele resortu kultury“ poslala sama sebe do svízelné situace, když se rozhodla napsat a následně zveřejnit svůj dopis českému ministrovi kultury. V něm „při vší úctě k České republice“ Martinu Baxovi oznámila, že „začala mezistátní komunikaci“. Stalo se tak „při příležitosti dnešního významného kulturního svátku vzniku První česko-slovenské republiky“.

Slohové cvičení bývalé televizní moderátorky, která se podle slovenských médií zviditelnila extremistickými, homofobními a proruskými názory, se okamžitě stalo terčem posměchu nejen na slovenské půdě, ale i v Česku. V textu, který zřejmě ministryně skutečně psala sama, najdeme řadu stylistických neobratností a pravopisných chyb.

V dopise připomíná kořeny prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. „Dovolte mi tímto způsobem vzdát hold a vyzdvihnout zásluhu hlavního aktéra této skutečnosti jménem Tomáš Garrigue Masaryk, který se jistě ne náhodou narodil uprostřed našich národů ve městě Hodonín a jistě ne náhodou byli jeho rodiči česká matka Terezie Kropáčková a slovenský otec Jozef Maszárik,“ napsala Šimkovičová. Jakmile text uvedený oslovením „vážená společnost“ publikovala na svém facebookovém profilu, začaly se hrnout posměšné reakce i kritika.

„Zdráhám se uvěřit, že to fakt napsala. Neznám ji, ale tohle je tak, jak to jen říci? Zcela nedostatečné?“ komentovala na síti X česká senátorka Miroslava Němcová. Slovenský exministr obrany Jaroslav Naď na Facebooku vydal svůj vlastní vzkaz Baxovi, ve kterém se za Šimkovičovou omlouvá. Její dopis označuje za „nejtrapnější, jaký kdy ve své 20leté kariéře ve státní správě četl“.

Šimkovičová se k výtkám vyjádřila v dalším příspěvku. Text údajně prošel korekturou. A napsala: „Všechno, co píšete mně jako čelnému reprezentantovi kultury na Slovensku, je, jako byste psali všem v oblasti kultury, kterou zastupuji. Jsou to mí lidé a budu je chránit nejvíc, jak to půjde, i když se názorově mimo profese někdy neshodneme.“

Někteří pod tento příspěvek napsali, že už měla raději mlčet a dál diplomatické vody nečeřit. Jiní si pochvalovali její vzhled: „Konečně máme opět pěknou ministryni. Je perla. Nedělejte si hlavu z nepřejícníků. Nás, kteří vám věří, je víc.“

Dvaapadesátiletá Martina Šimkovičová roky působila v televizi Markíza, kde moderovala ranní show, sportovní zpravodajství a později večerní zprávy. V Markíze působila skoro osmnáct let, nakonec musela odejít.

Podle informací serveru Aktuality.sk s ní televize ukončila spolupráci kvůli nenávistným protiuprchlickým statusům, které sdílela na sociální síti. V roce 2019 neúspěšně kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu. V letošních volbách uspěla s kandidaturou do slovenského parlamentu za SNS. ■