Eva Adamczyková promluvila o svých zraněních. Hvězda StarDance kvůli bolestem nepropne nohy, vypadává jí rameno

Olympijská šampionka Eva Adamczyková (30) začíná být horkou favoritkou na vítězku StarDance. A to i přesto, že ji trápí zdravotní problémy, které si přivodila léty dřiny ve sportu. Ve třetím díle letošního ročníku StarDance výběrem písně i outfitem naznačila, co všechno se jí stalo. Označovaly to červené pásky.