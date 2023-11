Prodala byt a s druhým manželem si pořídila dům: Jak to doma u Terezy Kostkové vypadá?

Tereza Kostková se rozpovídala o bydlení. Super.cz

"Obrovskou zásluhu na designu nejdřív bytu a pak i domu má manželka mého kolegy a kamaráda Aleše Hámy, Gábina Hámová. Myslím, že jsem ji trochu překvapila, když jsem jí řekla, že byteček prodáme a koupíme domeček. Tím se jí zvýšilo pole působení a zároveň jsme některé prvky museli přenést. Zhostila se toho úžasně, i když v tom domě už jsme jí do toho trošku mluvili. Chtěla jsem, aby měl Jakub v domě svoji stopu, abychom ho jako holky nevyšachovaly," přiznala Tereza.

Tereza sama má ráda středomořský styl, miluje francouzskou architekturu, a to i zahradní, proto i její zahrada je laděna v tomto duchu. Nechybí samozřejmě levandule, jak můžete vidět v našem videu. "Gábi mě naučila, protože jsem byla hodně klasická, dát občas nějaký staromódnější prvek a do toho modernu. Máme třeba staromódní venkovskou komodu a k tomu jižanskou kuchyni," upřesnila Tereza a dodala, že důležitým prvkem v interiéru jsou podle ní knihovny a také křídlo, které do nového bydlení pořídila. ■