Jakub Prachař zveřejnil společné foto s bizarní Shopaholicadel. Pustila se do něj Sandeva i fanoušci

Jakub Prachař se vyfotil s Shopaholicadel. Foto: archiv J. Prachaře

Obvykle se s ním jako s celebritou rádi fotí fanoušci, teď se fanouškem stal on sám. A zapojil do toho i svou lásku Saru Sandevu (26). Když měl možnost udělat si se Shopaholicadel a jejím přítelem selfíčko, neváhal.

Sandeva ovšem netušila, že foto zveřejní. „A dnes se Saře splnil sen. Není zač, lásko,“ vtipkoval Prachař. „Počkej, až přijdu domů,“ hrozila mu Sandeva pomstou.

Zatímco většina sledujících, včetně například herečky Denisy Pfauserové, vtípek ocenila, jiní si myslí, že se Prachař strefuje do nemocné osoby, protože Shopaholicadel, vlastním jménem Adéla Pulcová, tvrdí, že trpí bipolární poruchou, která se má projevovat na jejím chování, za které je často kritizována.

„Já to celé okolo Adély nechápu, to se fakt bavíte nad nemocnou osobou? To ten národ klesl hodně hluboko,“ podivila se jedna z fanynek.“ Další se ale do Shopaholicadel naopak strefovali: „K tomu, že je nemocná: Je i zlá, arogantní a týrá zvířata i své partnery,“ zaznělo v jednom z komentářů.

„Ta není nemocná, ta je až moc zdravá a vyčuraná. Když vydělá 140 tisíc měsíčně na TikToku, tak je fakt chytrá. A vůbec, s ní se fotí kdekdo, tak co se tady obouváte do Jakuba,“ našel Prachař i zastání.

Samotná Shopaholicadel asi nepochopila, že si z ní Prachař tak trochu střílí, a naopak mu za společný snímek veřejně poděkovala s tím, že se jedná o největší zážitek jejího života. ■