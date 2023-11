Ponižování a ztrapňování starších soutěžících: Jaromír Soukup se ostře pustil do poroty StarDance

Jaromír Soukup už toho má dost a se sledováním taneční show končí. Foto: Super.cz/Česká televize/Mikuláš Křepelka a Herminapress

„StarDance začíná být nuda a sterilní. Navíc ta porota dává najevo celkem, až sprostě, že tahle soutěž není pro starý. Chlopčík (66) pořád dokola mele, že tam musí stříkat energie a každý má málo energie a je pomalý. Když je člověku čtyřiašedesát let jako Davidu Prachařovi (64) nebo Ivaně Chýlkové (60) je tolik, kolik jí je, tak máte ten fyzický fond omezený. Dokonce i Ivě Kubelkové (46) říkal Chlopčík, že potřebuje víc energie,“ uvedl Soukup na sociálních sítích se slovy, že z jeho pohledu porota tyhle soutěžící jednoduše ponižuje.

„Příště, jestli mají takhle ztrapňovat každého, komu je nad čtyřicet, tak tam prosím dejte věkový limit, že StarDance se týká lidí do třiceti let se schopností uběhnout 5 kilometrů pod 20 minut. Nevím, co pak budete hodnotit, protože se tam hodnotí, jen jestli je tam dost energie a fyzického fondu. Takže tam tyhle lidi nezvěte a pak je neurážejte. Klidně mě kamenujte. Příště už se na to dívat nebudu,“ dodal mediální magnát.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevila spousta komentářů. V tomto případě lidé s Jaromírem Soukupem velmi souhlasí.

„Naprosto s vámi souhlasím. Mám tuto soutěž ráda, ale ty kecy poroty mě dost štvou,“ vzkázala divačka.

„Dobrý den p. Soukupe, máte přesný a trefný názor,“ uvedla další.

„Souhlasím. Dost soutěžících podává výkon lepší než adekvátně věku,“ podotkla fanynka taneční show.

„Souhlas. A ty dva moderátory už by vlastně taky měla televize vyměnit za mladší,“ napsal divák s úsměvem. ■