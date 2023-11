Prý vypadá jako Malá mořská víla. Zpěvačka Elis Mraz ohromila na večírku svou prodlouženou rudou hřívou

Elis Mraz se ukázala s prodlouženými vlasy a promluvila o hubnutí. Super.cz

Zpěvačka Elis Mraz (29) za poslední dobu změnila image hned několikrát. Na jaře letošního roku si dokonce zahrála na kadeřnici sama, vzala do ruky nůžky a ostříhala se. Krátké mikádo jí ale příliš dlouho nevydrželo.

Nedávno se totiž nechala obarvit na červeno a nyní se předvedla i s prodlouženými vlasy. „Tomáš Arsov mi dal úplně nádhernou barvu. Já jsem tam šla s tím, že půjdu do blond nebo do rezavé. Šla jsem nakonec do červena a jsem moc ráda. Milovala jsem Malou mořskou vílu a teď k ní mám nejblíž v životě,“ smála se Elis během rozhovoru pro Super.cz.

„Teď jsou ty vlasy prodloužené. Ráda měním image. Změny mám ráda, já i často stěhuji věci a nábytek ve svém bytě, každé dva měsíce třeba. Moji kamarádi, když ke mně po čase přijdou, tak říkají, že to mám úplně jiné než předtím,“ smála se zpěvačka.

My jsme si se zpěvačkou povídali na jedné akci, která byla věnována obchodu. Vyhlašovala se zde totiž nejlepší firma roku a nejlepší živnostník roku. K tomu má zpěvačka jako OSVČ blízko. Elis celkově tento večer ohromila svým vzhledem. Navíc připravuje novou hudbu pro fanoušky, a tak se nabízí otázka, jak se nyní udržuje fit? Hubne, nebo to nehrotí? „Kdo mě zná, tak ví, že já vždy držím dietu, že říkám, zítra začnu, v úterý začnu. Ale spíš tedy cvičím a myslím hlavně už na zdraví,“ dodala charismatická Elis Mraz. ■