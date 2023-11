Co hledala ruka šmátralka Vittorie Cerretti (25) pod trenýrkami Lea DiCapria (48)? Pár se na balkoně nechal unést

Leonardo DiCaprio a Vittoria Ceretti Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco Leo se s kostýmem neobtěžoval, jeho italská kráska na sobě měla červenou paruku a nejspíš jakési dobové šaty s kanýry. To ale dozajisté nebylo to nejzajímavější, co brunetka onoho večera předváděla. Když společně vyšli na balkon domu nadýchat se trochu čerstvého vzduchu, začal se pár objímat, Vittoria Lea začala hladit po zádech, a nakonec sklouzla i níž pod jeho spodní prádlo.

Oscarový herec si rozvernou náladu své milé nechal líbit a rozhodně se ji nesnažil v její činnosti nikterak omezovat. Podle očitých svědků se chvíli procházeli. Když si však modelka všimla, že se dostali do hledáčku fotografa, raději hned zapluli zpátky na party...

Ceretti se po boku DiCapria objevuje již od srpna, kdy byli poprvé spatřeni v nočním klubu na Ibize, kde se líbali. Podle zdrojů z hercova okolí to Leo s Vittorií myslí poměrně vážně, a tak by se po více než roce, kdy si po rozchodu s Camilou Morrone užíval přízně houfů pohledných slečen, zase mohlo blýskat na časy, kdy se herec alespoň na nějakou dobu usadí.