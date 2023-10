Měl jsem slzy v očích, jste dokonalá, bohyně. Eva Adamczyková svým vystoupením vyrazila divákům StarDance dech

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

Píseň Tělo si vybrala Eva a její taneční partner Jakub vymyslel choreografii právě pro rumbu. Náročné taneční číslo bylo odtančené bez jediné chyby, a to i přesto, že Eva Adamzcyková měla v minulosti několik těžkých zranění, která právě během tance zvýraznila.

„Rád bych upozornil, že Eviny šaty jsou v podstatě mapa. Je to mapa úrazů. Všude, kde vidíte červené pásky, tak tam byl úraz, včetně hlavy,“ řekl po konci vystoupení moderátor Marek Eben a vypíchl i Evina ramena. „Ramena, ta jsou jenom vypadávací, ta nejsou nějak moc zraněná,“ odpověděla sportovkyně, která na svém těle měla nejméně osm viditelných pásků. „Kotníky zlomený, tak to víme všichni, koleno, křížový vaz, holenní kost zlomená, zápěstí a otřes mozku, to už je dávno," vypočítala.

Taneční výkon páru pozitivně ohodnotili jinak přísní porotci. „Byl to nejlepší tanec, co tady vůbec byl za tuhletu soutěž,“ řekl Richard Genzer. „Jsem hotová. vy jste neuvěřitelným přínosem, bylo to fantastické. To je tak jedinečné, tak individuální, tak jiné, tak nadprůměrně dobré. Nejen z vaší strany, ale i z Jakubovy, ta choreografická schopnost, bomba,“ byla nadšená Tatiana Drexler. „Kubo, jsi obrovským přínosem této řady, Evo, buďte šťastná, že tančíte s Kubou, vy to všechno jste schopná aplikovat, jediná věc, ve chvílích, kdy jste měla propínat kolena, jste ta kolena nepropínala,“ ohodnotil Zdeněk Chlopčík a místo 10 bodů dal 9. Od poroty tak pár získal 29 bodů.

Nadšení jsou ale i diváci, kteří Evě prorokují jasné vítězství. „Nápad, choreografie, provedení. To bylo luxusní. Nejlepší! Ona je jak nějaký zjevení, oba jsou úplně boží!“ hodnotí například jedna sledující na sociální síti pořadu. „Jasní adepti na výhru. Eva je prostě skvělá. Co tanec, to bomba,“ přidává se druhá. „Ona je tak strašně úžasná, až budu velká, chci být jako Eva,“ přidává třetí. „Jasní vítězové, poprvé jsem měl u tance slzy v očích," nebo "ona je dokonalá,“ či „vy jste bohyně, tu píseň miluju a ve vašem pojetí tomu dala ještě jiný význam, krásný to bylo, ani jsem nedýchala“. To jsou další z ohromného množství komentářů, které se objevily pod vystoupením. Nezbývá než do soboty netrpělivě čekat, co originálního pár předvede ve 4. kole. ■