S paysefacard na Vánoce nešlápnete vedle. Potěšíte gamery, fandy filmů i streamované hudby

Hledáte vánoční dárek pro někoho, kdo miluje hry na počítači, ale moc se v tom nevyznáte? Nebo přemýšlíte, čím potěšit filmového nadšence? S předplaceným kuponem paysafecard může v online světě utrácet za hry, hudbu, filmy a další služby dle libosti.

Nejlepší vánoční dárek pro gamera? Vsaďte na paysafecard! Foto: Sazka a.s.

Vybrat vhodný vánoční dárek bývá někdy pěkně složité a vidět na Štědrý večer zklamání nechce asi nikdo. Mnohdy tak bývá nejsnazší dát peníze do obálky, ať si dotyčný vybere sám. Nakupovat na internetu ale za hotové peníze moc nejde, že? Co tedy s tím? Do obálky dejte předplacený kupón paysafecard, se kterým lze snadno, a především bezpečně, platit za vybrané produkty a služby na internetu.

Paysafecard pořídíte na více než 7 500 místech s terminálem Sazky. Platba s paysafecard pak probíhá prostřednictvím 16místného PIN kódu. Není tedy vůbec nutné používat platební kartu nebo bankovní účet a vzhledem k narůstajícímu počtu kyberútoků se třeba bát jejich případného zneužití. Určitě i toto obdarovaný ocení.

Hodnotu PINu si zvolíte sami

Ještě do nedávna bylo možné zakoupit paysafecard pouze ve čtyřech variantách, v přednastavených hodnotách 200, 500, 1200 a 2500 korun. Sazka ve spolupráci s paysafecard přišla jako první na českém trhu na konci léta s novinkou – variabilní hodnotou PINů. Díky tomu tak můžete být originální u dárku i při volbě hodnoty PINu. Co třeba ďábelských 666 korun, klasických 999 korun, hezkou postupku 1 234 korun nebo vánočních 2 412 korun? Ve fantazii se meze nekladou.

Platíte až do vyčerpání celé částky

Říkáte si, že si nejste jistí, že odhadnete správně přesnou částku, kterou obdarovaný utratí. Nemusíte se bát. Paysafecard lze používat při platbách opakovaně, až do vyčerpání jeho celé hodnoty. Jedním dárkem tak vlastně můžete obdarovanému udělat radost vlastně několikrát. Pokaždé, když při platbě za hru, hudbu, film nebo předplatné bude zadávat 16mistný kód si na vás určitě vzpomene.

Záchrana „za pět dvanáct“

Štědrý den letos vychází na neděli, a to může být problém. Tedy v případě, kdy dopoledne zjistíte, že vám schází ještě nějaký dárek. I v tomto případě vás může paysafecard zachránit. Hodně obchodních míst s terminálem Sazky má otevřeno i o víkendech a svátcích až do večera, a více než 700 prodejních míst dokonce nonstop.

A na závěr ještě malý tip: Velmi oblíbeným dárkem, nebo spíš malou pozorností, která může vykouzlit velkou výhru, jsou stírací losy. Ty lze stejně jako paysafecard zakoupit na obchodních místech Sazky.