Kamila Nývltová ukázala bříško v plavkách a přiznala: Je mi to u pr*ele

Kamila Nývltová už se za své tělo nestydí. Foto: Se souhlasem K. Nývltové

„Tohle jsem já, tohle je moje tělo, takhle vypadám z 50 procent svého života, když necvičím, protože nemůžu kvůli kolenu, které bylo operované, anebo se mi třeba prostě nechce a jsem unavená, když mám relax, když se nehlídám před foťákem, když nevystihnu ten správný úhel, tohle jsem já a moje tělo,“ nechala se slyšet Kamila Nývltová u fotky v plavkách.

Sama moc dobře ví, jaké to je, když není sama se sebou spokojená, a kolikrát podstupovala nesmyslné diety, protože měla mindrák z toho, že si myslela, že není dost štíhlá. Její tělo si tak prošlo různými fázemi.

„Když nad tím tak přemýšlím, má toho za sebou tolik, jak já mu dávala zabrat...A ono je pořád se mnou a všechno tohle vydrželo. To všechno hlídání, aby zhublo do kostýmů, aby bylo perfektní před ostatníma, aby bylo skvělé před fotografy, aby mě reprezentovalo, aby nikdo neřekl, že to břicho je moc tlusté, kolikrát hublo, hladovělo, přejídalo se, zase hublo, nenávidělo se, kolikrát se otočilo před zrcadlem a nemohlo se na sebe dívat, kolikrát se ptalo ostatních, jestli opravdu není tlusté,“ vzpomínala Nývltová na těžké časy, kdy jí zjevně chybělo sebevědomí.

Konečně ale pochopila, že to vlastně nebylo vůbec důležité. „Tak a tohle jsem já, jmenuju se Kamila a ano i já si tohle nosím v hlavě. Dlouho jsem se snažila vypadat tak, jako by to bylo dobré, protože kdybych se nesnažila být ta dokonalá, co by si přece řekli ostatní? Ano, je až moc hubená, ty jo, ta zase přibrala... Já mám asi právě pocit, že jsem dospěla k novému závěru a nové etapě svého života, že mi to je asi úplně u pr*ele,“ má nyní jasno zpěvačka.

A co jí k jejímu prozření vlastně pomohlo? „Poslední dobou na mě vyskakují příspěvky o anorexii, bulimii, o sebepoškozování, nejen o mladých holkách, ale zralých ženách, které se nemají rády, bojují s tím a mají problém to třeba někomu říci. Je mi to líto, že někoho toto téma užírá a bojuje s tím každou minutu,“ prozradila Nývltová s tím, že je takovým ženám ochotna naslouchat a třeba i poradit, aby se cítily lépe.

„Jsme nádherné, každá jsme originál a žijme v souladu s tím nejlepším pro sebe a všeho s mírou. Jsem na všechny pyšná a břicho, zadek, špeky, celulitidu, vrásky a další máme každá,“ uzavřela zpěvačka. ■