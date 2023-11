Slizký, nebo mužný? Karel Heřmánek mladší v nové roli opět nosí knír, tentokrát naštěstí nalepovací

Karel Heřmánek mladší v nové roli opět nosí knír, tentokrát naštěstí nalepovací. Super.cz

V představení Berlín, Berlín ztvárňují mladé milence, kteří se snaží emigrovat z východního Berlína. Téma na první pohled dost těžké, ve hře ovšem ztvárněné komediální formou. "Pro mě byly přitažlivé už kostýmy a scéna, když jsme začali projekt připravovat. Už to na nás začalo dýchat tou dobou. Já se narodil v roce 1989, takže se tahle doba týká spíš rodičů, ale je to strašně šikovně napsané. Komediální žánr zasazený do totality je skvělý nápad, jak to reflektovat i pro ty, kdo to nezažili," míní Karel. A souhlasila s ním i jeho žena.

Ta ovšem není úplně nadšená z doplňku manželova kostýmu. Na představení si musí lepit knír. "Knír už jednou měl, kvůli roli Hilsnera, ale to si nechal narůst vlastní. Jsem ráda, že se tenhle nalepovací čistí po každém představení," svěřila s tím, že tato mužná ozdoba jí u partnera vůbec netěší. "Mně pár lidí, se kterými jsme ten vizuál konzultovali, řeklo, že mi to s knírem sluší," oponoval Karel. I vy máte možnost v naší anketě hlasovat, jak se vám Karel s knírkem líbí. ■