Hvězda Života na zámku promluvila o spolupráci se synem: Režíroval mě v roli staré ku*vy!

Hvězda Života na zámku Kateřina Macháčková promluvila o spolupráci se synem. Super.cz

Kateřinu nejvíc proslavila jedna z hlavních rolí v seriálu Život na zámku, kde hrála manželku Tomáše Töpfera. V posledních letech se ale věnuje především divadlu. A právě na divadle se potkala se synem jenom jednou. A to ještě náhodou, protože herečka Jana Švandová (76) si kvůli množství pracovních povinností vyžádala alternaci.

"Je to komedie Nejstarší řemeslo o starých děvčatech z této branže, kterým je kolem sedmdesáti až osmdesáti a prožívají tragikomické příběhy. Takže syn mě režíroval v roli staré kurvy," smála se Kateřina. "Nevybral si mě, protože razí teorii, že režisér a maminka mají vždycky pravdu a tady by se to třískalo. Nakonec ta spolupráce byla prima, on mi říkal paní Macháčková nebo paní Kateřino a já jemu pane režisére. Představení pořád hrajeme a má velký úspěch," vyprávěla. ■