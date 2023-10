Tanec Krajča poprvé hodnotí jeho děti: Richard přiznal, že by chtěl změnit neúprosná pravidla StarDance

Richard Krajčo by chtěl změnit pravidla StarDance. Také přiznal bolestivé zranění, které si přivodil během spirály smrti. Super.cz

„Byl to jive, což by mi mělo sedět, ale musím říct, že už vůbec nemám představu o tom, jak nás budou hodnotit. Dětem se to taky líbilo, tak to snad bylo fajn,“ řekl Richard Krajčo Super.cz krátce po televizním přenosu.

A co na jeho výkon tedy řekly jeho děti Ríša a Berenika? „Velmi se mi to líbilo, oproti minulému kolu to bylo krásné. Užil jsem si to, ale bál jsem se a byl hodně ve stresu. Jsem strašně rád, že tady je,“ řekl syn. Dcera zase odpověděla na dotaz, zda se jí líbí rychlejší, nebo pomalejší tance. „U táty se mi asi víc líbí ty rychlejší tance,“ odpověděla Berenika.

Taneční tréninky jsou velmi náročnou disciplínou, která se někdy neobejde bez zranění. Tentokrát si oblíbený zpěvák a herec odnesl pořádnou modřinu.

„Občas se najde nějaký šrám, ale teď jsme tady měli prvek, který jsem nazval spirála smrti, většinou ho dělají ženy. Tentokrát jsme si to prohodili a musím říct, že mám na zadku pořádnou modřinu. Velmi tedy obdivuji ty holky, že toho musí u tancování hodně snést,“ prozradil Richard.

Ve třetím kole se diváci i soutěžící rozloučili s herečkou Ivanou Chýlkovou (60), která bude i Richardovi velmi chybět. „Vznikla tady super parta a je vám líto, že ji někdo musí opustit. Já bych ta pravidla trošičku změnil. Pět kol bych nechal tancovat všechny všechno stejně, a pak by se, budiž, vypadávalo. Takhle je mi to docela líto, že někdo vypadne a tým se menší a menší,“ dodal. ■