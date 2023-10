Čtrnáct let po vítězství SuperStar zraje jako víno: Z mladíčka Martina Chodúra už je táta osmiletého syna

Z mladíčka Martina Chodúra už je táta osmiletého syna. Super.cz

V Praze jsme ho potkali po letech, i když tvrdí, že v metropoli zpívá. "Pravdou je, že to nejsou velké nebo veřejné akce," vysvětloval nám vítěz první řady Česko-slovenské SuperStar z roku 2009 Martin Chodúr (33) na velkém koncertu v Kongresovém centru, kde se setkal s řadou osobností české i slovenské hudební scény.

Zároveň nás ujistil, že vystupuje stále i na Slovensku, kde na něj také nezapomněli. "Mám vlastně šestnáctimilionový trh," míní Martin, který vydal už pět alb. "V těchto dnech mi vycházejí další dvě nové písničky právě ve spolupráci se slovenskými umělci. Jedna se jmenuje Dobré časy a druhá s názvem Mění se čas je taková zamyšlenější," pochlubil se.

Zdálo se nám, že Martin od našeho posledního setkání pohubl. "Tak člověk je buď oplácaný, nebo pohublý. Nic mezi tím? Já si připadám akorát," krčil rameny. Pobavili jsme se i o soukromí, všechno doma i v soužití s partnerkou Ivonou, která je starší o 17 let, je prý v pořádku. "Syn už bude mít osm let. Je neuvěřitelné, jak to letí. Možná proto zpívám i ty písně o čase," svěřil.

Martínek už s tátou občas zpívá. "Veřejně ne, ale občas uděláme nějaké video pro radost. Má spoustu času a záleží na něm, jestli bude chtít. Tedy vlastně už dva svoje koncerty měl, na zobcovou flétnu, a někteří lidé na ně přišli, protože si mysleli, že tam vystupuju já. Pak byli rozčarovaní, že je tam jen Martin Chodúr mladší. Ale věřím, že svým výkonem je přesvědčil, že je hodný jména," vyprávěl nám veselou historku. ■