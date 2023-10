Kyberšikanu a drsné hejty vztah nevydržel! Diváky nenáviděná Adriana z Love Islandu se rozešla s Oliverem

Superchat s Adrianou Brabencovou Super.cz Superchat

"Pár v Love Islandu neznamená, že spolu lidi chodí a budou spolu. Já se zotavuju, sama se sebou se srovnávám, potřebuju prostor a hodně času. S Olím jsme si to vykomunikovali, už jsme se i viděli mimo vilu. Aktuálně pár netvoříme," řekla v Superchatu Adriana.

"Nejsem ve fázi, kdy bych si řekla, pojďme na vztahu začít pracovat. Jsme v realitě. Já si musím zajet práci, rodinu, přátele a pak přidávat další věci. Jsme teď na kamarádské bázi. Potřebuju čas sama pro sebe, abych byla zase stará dobrá Ejdrien, jak mě všichni znají," vysvětluje krásná Adriana.

V reality show jí zlomilo vaz ukončení vztahu s Luem, se kterým byli diváky milovaným párem. Adriana v průběhu reality show vztah ukončila a začala si románek s Oliverem. To ale diváci nepřijali.

"S Luem jsme si byli věrní a byli jsme si vzájemně oporou. Pak vztah začal kolísat, bylo to nahoru dolů a byla jsem z toho hodně vyčerpaná. A když jsme se rozdělili, Lu si u ohniště vybral Petru, já byla s Oliverem, byl mi najednou větší podporou, dokázal mě rozesmát ve chvílích, kdy mi nebylo dobře, to ale diváci neviděli. To mě mrzí. Mnohem víc jsem zářila, byla jsem šťastnější. To byl asi hlavní moment, kdy jsem si řekla, jestli jsem opravdu s Luem šťastná, nebo jsme si ten krásný vztah jen vysnili. A začala jsem nad tím uvažovat," vysvětlila důvod ukončení vztahu s největším miláčkem Love Islandu.

