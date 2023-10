I slavní jsou jen lidé. Hvězda seriálu Stranger Things a snoubenka syna Jona Bon Joviho ukázala tvář plnou akné!

Millie Bobby Brown ze seriálu Stranger Things se nebojí ukázat pravdu. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Problémy s pletí trápí lecjakého puberťáka a někdy mohou přetrvat ještě dlouhá léta po skončení tohoto období. Problémovou pokožku řeší i herečka Millie Bobby Brown. Ta se ve světě proslavila hlavní rolí v seriálu Stranger Things a také tím, že se už brzy definitivně přidá do rodiny slavného zpěváka Jona Bon Joviho, s jehož synem Jakem Bongiovim se zasnoubila letos v dubnu po dvou a půl leté známosti. Millie se svými 63 a půl miliony fanoušků většinou sdílí krásné okamžiky ze svého života, ať ty pracovní nebo osobní, teď je ale překvapila hořkou pravdou o své pleti. Zveřejnila dvě fotky, na kterých ukazuje svou tvář. Jednu s profesionálním make-upem, kde její pleť vypadá bez chyby, druhou bez líčení, na které je velmi patrné akné.

Její sledující ocenili to, že herečka o problému, se kterým se téměř každý snaží vypořádat spíše v soukromí, dokáže „mluvit“ nahlas. „Děkuji, že z tabu děláš normální věc“ napsala jí například jedna. „Miluju to, jak ukazuješ svoje akné. Je normální a v pořádku s tím jít takhle ven,“ napsala jiná. „Díky ní se cítím příjemně, když mám akné. Cítím se tak silně a sebejistě, protože jsem se naučila, že je to opravdu normální,“ dodává třetí. Millie se tak pro spoustu lidí podruhé stala hrdinkou. Poprvé už díky svojí roli, ve které své postavě dala skutečně maximum a nebála se si kvůli ní nechat třeba i oholit hlavu. ■