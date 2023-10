12 operací a 15 odvykaček. Chandler z Přátel Matthew Perry (✝54) za boj se závislostí utratil 210 milionů

Matthew Perry Profimedia.cz

Svůj boj popsal loni v listopadu v memoárech Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing. V roce 2019 málem zemřel poté, co mu prasklo tlusté střevo kvůli nadměrnému užívání opioidů. Tehdy se díky svým blízkým dostal do nemocnice v Los Angeles, kde mu lékaři oznámili, že má jen dvouprocentní šanci přežít noc. Když mu lékaři podali sedativum, dokonce mu přestalo bít srdce. Podařilo se jim ho resuscitovat, ale zlomili mu osm žeber, což mu zabránilo v příležitosti zahrát si po boku Meryl Streep ve filmu K zemi hleď!

Osobní život Matthewa Perryho byl na hony vzdálený jeho roli Chandlera Binga ze seriálu Přátelé, která ho proslavila po celém světě. V pozdějších sériích herec dostával kolem jednoho milionu dolarů za epizodu, což z něj udělalo jednoho z nejlépe placených herců světa. Mnoho z těchto peněz ale utopil právě ve svém boji se závislostmi. Měl za sebou kolem 6 000 návštěv u Anonymních alkoholiků, byl také patnáctkrát na odvykačce a podstoupil dvanáct operací, aby si zachránil život.

Matthew vzpomíná například na to, že se mu tak zkazily přední zuby, že mu vypadly ve chvíli, kdy jedl toast. Zuby pak s sebou nesl k lékaři v plastovém sáčku. Se svými závislostmi bojoval i během natáčení slavného seriálu. Herec přiznal, že si vznik několika řad dokonce ani nepamatuje, na jeho výkonu se ale, kromě jeho zvýšené váhy, osobní problémy téměř nikdy výrazně neprojevily.

Šťastný nebyl ani Perryho milostný život. V roce 1996 začal chodit s Julií Roberts, poté, co se objevila v seriálu v epizodní roli. Po dvou měsících se ale s herečkou rozešel, a to prý proto, že se bál, aby se nerozešla ona s ním. Prý měl pocit, že ho nikdo nemůže milovat. Osobní problémy začaly už v dětství, jeho rodiče se rozešli, když byl ještě malý. Pít začal, když mu bylo 14 let a v jednadvaceti už měl větší problémy. Naštěstí se mu podařilo vyhrát konkurz do Přátel, sám ale přiznal, že každé natáčení pro něj bylo velmi stresující. Bál se, že se lidé nebudou smát.

Stres také způsobil jeho závislost na léku Vicodin, kdy je normální vzít si 8 tablet denně. Perry jednu dobu bral prý až 55 tablet za den. V roce 1995 ho jeho tehdejší přítelkyně poprvé donutila jít kvůli závislosti k lékaři. Od té doby se léčil mnohokrát. Při natáčení ikonické scény Přátel v roce 2001, svatby s Monikou, na tom byl velmi špatně. Později si při natáčení filmu Sloužit Sáře prý například neuvědomil, že se scéna, na kterou přijel, točila už před několika dny.

Matthew Perry nikdy nezaložil rodinu, jeho životem prošly herečky Neve Campbell, Heather Graham a Yasmine Bleeth, v listopadu roku 2020 požádal o ruku literární agentku Molly Hurwitz, se kterou chodil dva roky. Vztah ale po sedmi měsících skončil právě kvůli jeho závislosti. Teď jeden z jeho blízkých přátel řekl magazínu Daily Mail, že herec na tom byl v posledních měsících dobře a byl střízlivý. ■