FOTO: Na předávání vyznamenání dorazila Marta Kubišová v černé, Dagmar Havlová v modré a Magdalena Kožená ve zlaté

Předávání se jako tradičně konalo ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde bylo zhruba 700 hostů. Mezi hosty nechyběl bývalý prezident Václav Kaus s chotí nebo Dagmar Havlová (70). Petr Pavel si svou premiéru odbyl po boku Evy Pavlové, která na sebe ve významný večer oblékla výrazné červené šaty.

Z kulturní oblasti si mimo jiné v černém pro řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva přišla Marta Kubišová. Pro zpěvačku nebyla cena prvním vyznamenáním. Umělkyně, která byla za minulého režimu dvacet let v nedobrovolném vyhnanství a v roce 1989 se stala symbolem sametové revoluce, v roce 1995 dostala medaili II. stupně. Ocenění si odnesl také Jiří Bartoška (76), a to za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. A získal jej také známý cimrmanolog, básník, textař, herec a zpěvák Miloň Čepelka. Vyznamenání získal i herec Petr Kostka, a to za zásluhy o stát v oblasti umění. Stejné ocenění získal i herec Viktor Preiss. A domů si "metál" odnesla i operní pěvkyně Magdalena Kožená.

Za zásluhy o stát v oblasti umění získal ocenění také Vladimír Mišík. Ani pro Vladimíra Mišíka není dnešní večer tím prvním, kdy by si býval mohl převzít vyznamenání. To měl získat už v roce 2013, nakonec se ale omluvil a pro medaili si nešel. Převzal si ji až dnes z rukou prezidenta Petra Pavla. Muzikant opustil pódia v březnu roku 2021, letos v srpnu přiznal, že se ke koncertování už nevrátí. Další oceněná Ida Kelarová je zpěvačkou a sestrou umělkyně Ivy Bittové. Získala ocenění za zásluhy v oblasti kultury, výchovy a školství. V roce 2022 odmítla nominaci na státní vyznamenání od prezidenta republiky, které by podle vlastních slov nemohla přijmout z rukou tehdejší hlavy státu. ■