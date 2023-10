Tohle tělo plánuje úprk z Česka! Dům v Praze bude sexbomba pronajímat a hledá si nový domov ve Španělsku

Tohle tělo plánuje úprk z Česka! Dům v Praze bude Barbora Mottlová pronajímat a hledá si nový domov ve Španělsku Super.cz

Herečka Barbora Mottlová (37) promluvila o vztahu s finalistou Muže roku Davidem Plevou. Kvůli němu se odstěhovala z Prahy do Teplic a dokonce plánují, že by společně opustili Česko. Dům, který si herečka sama koupila a vymazlila na okraji Prahy, bude pronajímat.

"Před skoro rokem mi tam praskla trubka, měla jsem vodu do půli lýtek a byla jsem nucena se odstěhovat k partnerovi. A 8. listopadu to bude rok, co jsem se odstěhovala do Teplic za partnerem a už jsem se nevrátila. Asi je mi tam dobře a už nebyl důvod se nějak vracet," řekla Super.cz Mottlová.

Její vysněný dům tak zůstal prázdný. "Dům se bude pronajímat, bude si na sebe vydělávat a zůstávám v Teplicích v bytečku. Je až zázrak, jak spolu hezky žijeme. Je to hrozně fajn. Největší konflikty jsou proto, že se zouvám až v bytě a ne před ním," usmívá se s tím, že s partnerem zvažují, že by se přesunuli ještě mnohem dál.

"Chceme se porozhlédnout po nějakém bydlení na jihu Španělska. Nad tím teď hodně uvažujeme. David je hrozně šikovný, vyrábí krásné sochy, nábytek. Tam by se neztratil, jemu by se dařilo skvěle," dodala Mottlová na otevření nové zubní kliniky v Brně. ■