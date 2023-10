Hana Gregorová po dlouhé době ve společnosti s o 32 let mladším přítelem! Držel se stranou, na rodinných fotkách chyběl

Hana Gregorová s Ondřejem Koptíkem na premiéře Anděla páně Super.cz

Z muzikálu byla nadšená. "Líbí se mi to, je to hezký. Nádherná scéna, hudba je krásná, všichni jsou úžasní. Radek by byl pyšný. Nebudu chválit svého syna, měli by ho chválit cizí," řekla Super.cz Gregorová.

Hanka zářila, Koptík se překvapivě držel stranou. Nepózoval na rodinných fotografiích, necpal se před objektivy fotoaparátů. Naopak se držel zpátky a trpělivě na svoji o 32 let starší partnerku čekal.

Do divadla přinesl tašku s darem, ke byla napsaná cedulka Ondrejko Brzobohatý. Číslovka 40 pak odkazovala na nedávno oslavené jubileum Ondřeje.

Gregorová na premiéru dorazila z maďarské Rajky, kam se před časem společně s Koptíkem přestěhovali. Ondřej se tam živí jako číšník v baru, Hanka stále cestuje za natáčením na Slovensko a do Čech. ■