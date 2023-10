Drsná tchyně Daniely Písařovicové otevřeně promluvila! Tohle Hana Gregorová řekla o novomanželce Ondry Brzobohatého

Drsná tchýně Daniely Písařovicové otevřeně promluvila! Tohle Hana Gregorová řekla o novomanželce Ondry Brzobohatého Super.cz

"Líbí se mi to, je to hezký. Nádherná scéna, hudba je krásná, všichni jsou úžasní. Radek by byl pyšný. Nebudu chválit svého syna, měli by ho chválit cizí," řekla Super.cz Gregorová. A slova chvály přišla i na Ondřejovu novomanželku Danielu Písařovicovou.

"Je to krásná žena, stojí nohama na zemi, má v hlavě naděleno, je chytrá. Co víc? Jsou šťastní. Máme hezké rodinné vztahy. I když se to píše, nepletu se svým dětem do života. Vždycky jsem řekla svůj názor a tím to skončilo. Miluje Danielu, ta miluje jeho," usmívá se herečka, která věří, že napotřetí to jejímu synovi vydrží.

"Je to jako Radek, napotřetí mu to vyšlo. I kdyby se rozvedl desetkrát, tak s tím nic neudělám. Já věřím, že teď už to vyjde. Myslím, že Daniela je ta pravá, ale nejsem prorokem," upřesnila, která byla pochopitelně přítomna i na svatbě v Itálii.

"Byla to krásná svatba. Byla stručná, rychlá a velice vtipná díky Kubovi Prachařovi a Liborovi Boučkovi. Bylo to rodinně-kamarádský, bylo to bezvadný," dodala. ■