Hořký konec Plekyho. Hokejista kvůli zranění ukončil kariéru, manželka Lucie Šafářová ho podpořila sarkastickým vtípkem

Tomáš Plekanec ukončil kariéru. Manželka mu poslala vzkaz Michaela Feuereislová

Každý v životě prožije okamžiky, ve kterých se mu rázem změní celý život. Takové teď potkaly Tomáše Plekance, který dosud hrál za Kladno. O konci jeho kariéry informoval klub, teď se vyjádřil i sám hokejista. „Po celou svou kariéru jsem měl velké štěstí na to, že se mi vyhýbala nějaká větší zranění. Až doteď. Myslel jsem, že se to za pár týdnů spraví a budu schopen zase pomoci svému týmu na ledě, ale bohužel. Rád bych ještě mnoho let fungoval v běžném životě bez bolesti a výraznějších omezení, proto jsem se rozhodl pro ukončení profesionální hokejové kariéry,“ začal svůj smutný projev Plekanec. Pokračování bylo dojemnější.

„Moc mě to mrzí. Tuto sezónu jsem si představoval jinak, chtěl jsem si ještě jednou zahrát play off, zabojovat o co nejlepší umístění... Když se ohlédnu zpět, jsem moc vděčný za všechny ty sezóny, kluby, spoluhráče, trenéry a všechny ostatní, které jsem za svou kariéru měl možnost potkat. Každý mě nějakým způsobem posunul. Nejen jako hokejistu, ale i jako člověka,“ napsal hokejista, který dále popřál svému klubu všechno nejlepší do budoucna a zároveň odhalil i své plány. „Těším se, co nového život přinese, na čas strávený s rodinou. Hokej mám ale pořád moc rád a věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli.“



A právě rodina teď bude pro „Plekyho“ tím hlavní životním motorem a náplní. Jak je vidět, Lucie Šafářová (36), která už má konec kariéry pár let za sebou, není z žen, které by pro svého manžela ronily slzy a hladily ho po hlavě. Ba právě naopak. Bývalé tenisové eso svého manžela povzbudilo vtipným a trefným způsobem. „Vítej v klubu důchodců, muži!“ napsala mu k jeho slovům na Instagramu. Nezbývá než doufat, že se Tomáš Plekanec z nenadálých změn brzy oklepe a bude si užívat života i jinak než na ledu. ■