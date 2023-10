Leoš Mareš prožil velmi dojemný okamžik se svou dcerkou. Ten pak sdílel i s fanoušky

Leoš Mareš Herminapress

Leoš Mareš není z těch, kteří by své dítě skrývali před sociálními sítěmi. A zákazy nedává ani jeho žena Monika, a tak se více než 1,2 milionu fanoušků moderátora, které má na sociální síti, často může pokochat roztomilostí jeho dcerky Alex. Té je už rok a půl a s tím, jak se její schopnosti rozvíjejí, je s ní čím dál větší legrace. A navíc je tátovi skutečně hodně podobná. „Leoš Mareš v ženském provedení,“ píší moderátorovi fanoušci s tím, že se těší, zda bude mít Alex i stejné nadání výřečnosti. A zatím to vypadá, že by malá blondýnka mohla jít v tátových šlépějích.

Moderátor se totiž veřejnosti svěřil s okamžikem, na který čeká úplně každý rodič. Na to, jak mu řekli poprvé táto jeho dva starší kluci, si určitě ještě pamatuje, teď byl ale čas, aby ho tak oslovila i jeho dcerka. A že to trvalo. Leoš to má naštěstí přesně spočítané. „Ok. Píšu si. Konec října 2023. Věk 595 dní a rovnou 5.pád,“ napsal ke krátkému videu, na kterém jeho dcera sedí v kočárku a velmi zřetelně řekne „táto“.

„Pane Mareši, musíte být na tu vaši krásnou holčičku nesmírně pyšní. Když jste poprvé uslyšel, jak vás dceruška oslovila táto. To je to nejkrásnější, jak dítě roste a učí se vyjadřovat a vy můžete právě být v těch začátcích jejího života,“ napsala Leošovi jedna fanynka. „To je pocit, TÁTO, slyšet od svého štěstí, je kouzelná, opravdu se vám povedla,“ přidala se jiná. „Alex je úžasná, má výrazný hlas, artikulaci, boží,“ všimla si třetí. Vypadá to, že za chvíli už Alex bude sypat z rukávu jednu větu za druhou. A to se teprve sledující pobaví. ■