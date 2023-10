Bizarní bratři totálně odrovnali Jakuba Prachaře. Když došlo na svlékání, šel do kolen nejen on

V Talentu bylo opět veselo... FTV Prima

Na pódium vtrhli v maskách a rozhodli se porotě ukázat svůj plavecký talent. Ale nikoliv v bazénu. „Brácha je mistr republiky v plavání na sucho,“ vysvětlil porotě jeden z bratrů.

Jakub Prachař pak jen nevěřícně zíral na to, jak se jeden z mužů svlékl do plavek a opravdu začal „plavat na pódiu“. To už porotu totálně odrovnalo. Vystoupení, které diváci uvidí v neděli, ale moc šancí na postup do dalších kol nemělo. Na ukázku se podívejte ve videu. ■