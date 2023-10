V britské reality show Svatba na první pohled se objevila první transgender soutěžící. Teď se předvedla v sexy prádle

Ella Morgan předvedla sexy křivky. Profimedia.cz

V tuzemské verzi známé reality show si možná ještě málokdo dokáže představit, že by si k oltáři stoupnul muž a po jeho boku by stanula transgender nevěsta. V Británii už se v show Married at first sight takto proslavila Ella Morgan. Své křivky teď odhalila i na party.

Ella Morgan je devětadvacetiletá konzultantka kliniky a na první pohled by určitě nikdo nepoznal, že se jako žena nenarodila. „Vypadala jsem úplně jinak než dnes. Moje máma porodila čtyři chlapce. Tři bratry. A potom mě,“ řekla během první večeře se svými spoluhráči a odhalila i to, jak její příběh pokračoval. „Když jsem byla mladší, máma se mě zeptala, jestli jsem gay. Řekla jsem jí, že ne, že jsem žena. Zeptala se mě, jestli chci být dívkou. Řekla jsem, že ne, protože jsem dívka,“ odhalila Ella, která v životě žádá o to, aby lidé respektovali to, kým opravdu je a je na to hrdá.

Do show se přihlásila i přesto, že věděla, že ji lidé budou soudit. Během natáčení pak měla velkou podporu od ostatních nevěst a ženichů. Jejím manželem se stal Nathaniel Valentino, kterému o sobě pověděla ještě ve svatebních šatech po obřadu. Vzhledem k tomu, že Nathaniel se označuje jako pansexuální, tedy ten, který se zamiluje do člověka díky jeho povaze bez ohledu na pohlaví a v minulosti chodil se ženami i s muži, odhalení jeho nevěsty mu nevadilo. Vztah ale nakonec bohužel stejně nevydržel a Ella se nedávno vrátila do show v páru s jiným mužem.

Teď se Ella Morgan ukázala na halloweenské party a mnohým z jejích účastníků a možná i fotografů po spatření jejího outfitu jistě spadla brada. Ella přišla v kostýmu andílka známé firmy na spodní prádlo, na sobě tak kromě křídel měla jen velice sexy prádlo, jehož spodní díl byl skutečně velice úsporný. Takový kostýmek diváci reality show nejspíš nikdy neuvidí. Na to, jak to andílkovi slušelo, se podívejte v naší galerii. ■