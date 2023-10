Po porodu shodila až příliš. Dcera Ozzyho Osbourna předvedla vyhublou postavu a vražedný dekolt

Kelly Osbourne ukázala nejen svou štíhlou postavu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Problémy s nekontrolovaným hubnutím má i Kellyina maminka Sharon, která nedávno šokovala svým vzhledem. V tomto případě zřejmě na sto procent platí přísloví „aká matka, taká Katka“. Kelly se totiž do shazování kil po porodu syna Sidneyho, kterému je nyní deset měsíců, pustila s takovou vervou, že toho následně až sama litovala. „Mojí misí bylo zhubnout celou těhotenskou váhu. Pak jsem si řekla, že už se mi to podařilo, tak kam ještě můžu zajít. A pak jsem zašla trochu příliš daleko,“ přiznala herečce z Vanderpump Rules Scheaně Shay v jejím podcastu. A to už v roce 2018 podstoupila hubnoucí operaci žaludku.

A teď Kelly ukázala to, kam až její snaha o hubnutí dospěla. V rámci oslavy svých devětatřicátých narozenin si vyšla do oblíbeného podniku celebrit Craig's ve West Hollywoodu a přítomní fotografové nestačili mačkat spouště svých fotoaparátů. Kelly si na sebe oblékla přiléhavé krémové šaty, které zcela kopírovaly její křivky, a jasně se tak ukázalo, jak moc je zpěvačka štíhlá. Jediné místo, na kterém byla látka šatů naopak hodně úsporná, byla oblast hrudníku.

Výstřih ve tvaru srdíčka byl tak veliký, že Kelly dala na odiv téměř celé své přednosti. Chvílemi si dokonce dekolt raději zakrývala rukama, ve kterých měla telefon a malou peněženku. Co si ten večer dala Kelly k jídlu, jasné není, vzhledem k její postavě se ale dá očekávat, že k opulentní večeři zřejmě nedošlo. ■