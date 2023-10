„Švanci, tohle jsi nemusel“. Fotbalista ze Survivoru ukázal svou holou zadnici, fanoušci se do něj hromadně pustili

Petr Švancara Herminapress

Petr Švancara nedávno zaujal svým pobytem v Survivoru. Tam ale zdaleka neukázal to, co mohli jeho sledující vidět na sociální síti. Fotbalista své mužné tělo posadil na kámen, neobtěžoval se ovšem s oblečením.

Bývalá fotbalová hvězda strávila na ostrově 37 dní. Švancara přitom zhubnul osmnáct kilogramů, a jak sám řekl po návratu, musel si nakoupit nové, menší oblečení a váhu si chtěl udržet. Spokojený s ní byl on i jeho rodina. Sám ale nevěřil, že to zvládne. „Jojo efekt ale čekám. Mám rád pivíčko, dát si k tomu koleno, žebra. Tuším, že to půjde nahoru. Ale chci to hlídat. Jím pomaleji. Fast foodům se vyhýbám, Víc nad tím přemýšlím, nedávám si tolik příloh. U mě bude problém alkohol. Mám strašně rád pivo. Tělo ve 45 letech už tolik nespaluje. Myslím, že pro mě tohle bude největší problém," řekl Super.cz na konci března letošního roku.

A jak vypadá jeho tělo v současné době, to ukázal všem svým sledujícím na fotografii, kde sedí na kameni, zcela nahý a v popisku se vrací k svému pobytu na ostrově. „Né každé umí sedět na šutru, to sem se tam taky naučil. A ještě chladíš kakao.“ Poměrně odvážným příspěvkem rozdělil své sledující na dva tábory. Pánové jeho exhibicionismus zase tolik neocenili.

„Švanci, tohle jsi nemusel,“ nebo „zkazil jsi mi snídani,“ či „zapnu Instagram a tohle vidím, skvělý začátek dne,“ psali mu, samozřejmě spíše v legraci, pánové. Dámy byly k fotu jeho zadnice shovívavější. „A zepředu fotku nemáme jo?“ dokonce se dožadovala jedna z nich. „Na ONLY fans jak dělaná,“ radila mu jiná se smajlíkovým úsměvem na rtech. „Nemohl byste se přihlásit do dalšího SURVIVORU znovu? Nebylo lepšího hráče a ty hlášky,“ tetelila se třetí. Tak uvidíme, co si „Švanci“ vymyslí příště. ■