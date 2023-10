Shopaholic Nicol originálně odtajnila pohlaví svého prvního miminka: Snad nás v porodnici nepřekvapí, směje se

Nikola Čechová odhalila pohlaví svého prvního miminka. Bude to kluk, nebo holka? Michaela Feuereislová

Úspěšná influencerka a účastnice Survivoru příznivcům aktuálně také prozradila, že pod srdcem nosí chlapečka.

„Paní doktorka: Máte tušení, jestli čekáte chlapečka, nebo holčičku? Já: No, já upřímně od začátku cítím, že to bude kluk. Paní doktorka: No máte pravdu, je to kluk jako buk! A takhle jsme se dozvěděli, že Hrášek je chlapeček a já, že moje intuice funguje dobře. Tak snad nás všechny pak na porodním sále nepřekvapí porodní asistentka s větou, tak tu máme holčičku,“ dodala Nikol s úsměvem.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevila spousta milých vzkazů.

„Ježíš, to je tak krásný, že to tady napíšeš jen tak obyčejně bez praskání balónků atd. Moc ti to sluší Nikol,“ uvedla jedna z fanynek.

„Zase originálně. Žádný velký napínání, odhalování pohlaví, tipovačky a nevím, co vše. Jednoduše, prostě, normálně,“ souhlasí další.

„Mně se to stalo. Doktoři řekli, že to bude holčička a na porodním sále vykoukl kluk,“ podotkla fanynka s úsměvem.

„Hrášek má štěstí, že bude mít tebe jako mámu. Mám šílenou radost! Gratuluji k chlapečkovi,“ napsala šťastná sledující. ■