MasterChefa opustila nejméně oblíbená hráčka Martina: Diváci jásají a stále jí předhazují její zbabělý krok

MasterChefa opustila Martina. Tentokrát diváci s rozhodnutím poroty souhlasí. TV Nova

Soutěž MasterChef opustila další hráčka, a to Martina, která si ve vyřazovacím úkolu vedla nejhůře. Soutěžící měli co nejlépe napodobit dezert nesoucí název „Made in Czech“ šéfcukráře Daniela Combiho, který obsahoval pečené švestky se slivovicí, krém ze zakysané smetany nebo mák.

„Marťo, je nám to líto, ale bohužel vaše cesta v kuchyni MasterChef je definitivně u konce. My vám ale děkujeme, protože jste prošla soutěží téměř bez chyby. Jste skvělá kuchařka,“ rozloučil se s Martinou Radek Kašpárek.

"Samozřejmě, že je to pro mě zklamání, ale jsem strašně vděčná za to, že jsem tady mohla být, mohla si to vyzkoušet a prožít. Přijímám to tak, jak to je, a domů jedu spokojená,“ řekla Martina během svého odchodu, kdy zbylým soutěžícím popřála hodně štěstí.

V očích některých bývalých rivalů byla Martina moudrá žena s nadhledem. Avšak diváci vnímali její účinkování jinak a její konec je spíš potěšil.

„Konečně vypadla, od toho incidentu s Joy mi přišlo, že jí všechno vadilo, na všem hledala chyby, s ničím nebyla spokojená. Tentokrát, když vařila s Luciou, tak se jí to taky nelíbilo,“ uvedla jedna z divaček, se kterou spousta dalších souhlasí.

„Bože, jak je mi ta paní nesympatická. Už vlastně od doby, jak se v tom díle sama zachránila a poslala se na balkon. To je charakter panečku. A co potom ty její ksichty, jak hází,“ napsala další.

"Konečně! Byla mi silně nesympatická a myslela jen na sebe. Jsem rád, že je pryč,“ píší lidé v diskuzích. ■